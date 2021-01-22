Салат из отварной курицы заправленный нежным диетическим соусом из йогурта прекрасно подойдет как для завтрака, так и для праздничного стола, если вы выложите его в порционные тарталетки или подадите в общей салатнице.

Салаты из нежной курочкой всегда вкусные и сытные, и сегодня Smachno News подготовил для вас особый рецепт аппетитного салата из куриного филе. Его можно подавать как закуску в круассанах или фитнес булочке, а можно в общей салатнице.

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Для приготовления диетического салата из курицы вам нужно всего несколько ингредиентов и 10 минут на приготовление, при условии, если курочка у вас уже отварная.

Как приготовить вкусный диетический салат из отварной курицы

Ингредиенты:

– 400 г отварного куриного филе;

– 1 стакан измельченного сельдерея;

– 1,5 стакана разрезанного пополам красного винограда;

– 3 шт. зеленого лука;

Для соуса:

– 1 стакан греческого йогурта;

– 100 г сметаны

– 1 ст. л лимонного сока

– 1 ч. л горчицы;

– 2 ст. л измельченной петрушки;

– ½ ч. л сухого укропа;

– ½ ч. л сухой специи лука;

– ½ ч. л сушеного чеснока;

– 2 ч. л сахара,

– 1 ч. л соли;

– ½ ч. л черного молотого перца.

Отваренную курочку нарежьте маленькими кубиками и выложите в салатницу. Соедините курицу с нарезанным сельдереем, виноградом и зеленым луком – перемешайте.



Пошаговое приготовления салата из курицы

В отдельной миске соедините все ингредиенты для соуса, тщательно перемешайте их до однородной консистенции и заправьте им салат.



Ингредиенты для салата из курицы