Самый вкусный салат из курицы и винограда: рецепт диетической закуски
Салат из отварной курицы заправленный нежным диетическим соусом из йогурта прекрасно подойдет как для завтрака, так и для праздничного стола, если вы выложите его в порционные тарталетки или подадите в общей салатнице.
Салаты из нежной курочкой всегда вкусные и сытные, и сегодня Smachno News подготовил для вас особый рецепт аппетитного салата из куриного филе. Его можно подавать как закуску в круассанах или фитнес булочке, а можно в общей салатнице.
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Для приготовления диетического салата из курицы вам нужно всего несколько ингредиентов и 10 минут на приготовление, при условии, если курочка у вас уже отварная.
Как приготовить вкусный диетический салат из отварной курицы
- Отваренную курочку нарежьте маленькими кубиками и выложите в салатницу. Соедините курицу с нарезанным сельдереем, виноградом и зеленым луком – перемешайте.
Пошаговое приготовления салата из курицы
- В отдельной миске соедините все ингредиенты для соуса, тщательно перемешайте их до однородной консистенции и заправьте им салат.
Ингредиенты для салата из курицы
- Перемешайте салат и выложите его в салатницу или начините хрустящий круассан. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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