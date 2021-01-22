Найсмачніший салат з курки та винограду: рецепт дієтичної закуски
Салат з відвареної курки заправлений ніжним дієтичним соусом з йогурту чудово підійде як для сніданку, так і для святкового столу, якщо ви викладете його в порційні тарталетки або подасте в загальній салатниці.
Салати з ніжною курочкою завжди смачні та ситні, та сьогодні Smachno News підготував для вас особливий рецепт апетитного салату з курячого філе. Його можна подавати як закуску в круасані або фітнес булочці, а можна в загальній салатниці.
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Для приготування дієтичного салату з курки вам потрібно всього кілька інгредієнтів та 10 хвилин на приготування, за умови, якщо курочка у вас вже відварена.
Як приготувати смачний дієтичний салат з відварної курки
- Відварену курочку наріжте маленькими кубиками та викладіть до салатниці. З'єднайте курку з нарізаною селерою, виноградом та зеленою цибулькою – перемішайте.
Покрокове приготування салату з курки
- У окремій мисці з'єднайте всі інгредієнти для соусу, ретельно вимішайте їх до однорідної консистенції та заправте ним салат.
Інгредієнти для салату з курки
- Перемішайте салат та викладіть його в салатницю або начиніть хрусткий круасан. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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