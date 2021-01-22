Салат з відвареної курки заправлений ніжним дієтичним соусом з йогурту чудово підійде як для сніданку, так і для святкового столу, якщо ви викладете його в порційні тарталетки або подасте в загальній салатниці.

Салати з ніжною курочкою завжди смачні та ситні, та сьогодні Smachno News підготував для вас особливий рецепт апетитного салату з курячого філе. Його можна подавати як закуску в круасані або фітнес булочці, а можна в загальній салатниці.

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Для приготування дієтичного салату з курки вам потрібно всього кілька інгредієнтів та 10 хвилин на приготування, за умови, якщо курочка у вас вже відварена.

Як приготувати смачний дієтичний салат з відварної курки

Інгредієнти:

– 400 г відвареного курячого філе;

– 1 склянка подрібненої селери;

– 1,5 склянки розрізаного навпіл червоного винограду;

– 3 шт. зеленої цибулі;

Для соусу:

– 1 склянка грецького йогурту;

– 100 г сметани;

– 1 ст. л лимонного соку;

– 1 ч. л гірчиці;

– 2 ст. л подрібненої петрушки;

– ½ ч. л сухого кропу;

– ½ ч. л сухої спеції цибулі;

– ½ ч. л сушеного часнику;

– 2 ч. л цукру;

– 1 ч. л солі;

– ½ ч. л чорного меленого перцю.