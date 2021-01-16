У холодні зимові вечори хочеться чогось смачного, ситного та гаряченького. Ми підготували для вас зимовий рецепт супу з квасолі без м'яса – він надзвичайно смачний, спробуйте!

Smachno News підготував для вас сезонний рецепт смачного супу з квасолею, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Відомо, що саме квасолеві супи одні з найбільш ситних перших страв в українській кухні. Така страва чудово смакуватиме всій вашій родині, вона підходить як для буденного столу, так і для святкового застілля.

Як приготувати квасолевий суп

Інгредієнти:

– 300 г квасолі;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– олія для смаження;

– 500 г картоплі;

– 2 ст. л томатної пасти;

– 1,5 л води;

– спеції на ваш смак.

Заздалегідь замочіть картоплю на ніч у воді, так вона звариться швидше. Ретельно почистіть овочі, наріжте кубиками та обсмажте на олії до золотистої скоринки. Заправте засмажку з моркви та цибулі томатною пастою, перемішайте. Перекладіть засмажку до каструлі, залийте водою та доведіть до кипіння. Як тільки вода закипіла додайте квасолю та варіть суп протягом 50-60 хвилин на маленькому вогні. Коли фасоля почне розварюватися, додайте в суп картоплю нарізану середнім кубиком та варіть до її готовності. Додайте спецій на ваш смак та перемішайте. Дайте готовому супу з квасолі настоятись протягом 20 хвилин та подавайте страву до столу. Смачного!

Рецепт приготування супу з квасолі з відео: