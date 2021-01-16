Дієтичний зимовий суп з квасолею: смачний рецепт першої страви на кожен день
У холодні зимові вечори хочеться чогось смачного, ситного та гаряченького. Ми підготували для вас зимовий рецепт супу з квасолі без м'яса – він надзвичайно смачний, спробуйте!
Smachno News підготував для вас сезонний рецепт смачного супу з квасолею, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Відомо, що саме квасолеві супи одні з найбільш ситних перших страв в українській кухні. Така страва чудово смакуватиме всій вашій родині, вона підходить як для буденного столу, так і для святкового застілля.
Як приготувати квасолевий суп
- Заздалегідь замочіть картоплю на ніч у воді, так вона звариться швидше.
- Ретельно почистіть овочі, наріжте кубиками та обсмажте на олії до золотистої скоринки.
- Заправте засмажку з моркви та цибулі томатною пастою, перемішайте.
- Перекладіть засмажку до каструлі, залийте водою та доведіть до кипіння.
- Як тільки вода закипіла додайте квасолю та варіть суп протягом 50-60 хвилин на маленькому вогні.
- Коли фасоля почне розварюватися, додайте в суп картоплю нарізану середнім кубиком та варіть до її готовності.
- Додайте спецій на ваш смак та перемішайте.
- Дайте готовому супу з квасолі настоятись протягом 20 хвилин та подавайте страву до столу. Смачного!
Рецепт приготування супу з квасолі з відео:
Джерело: SmachnoNews
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