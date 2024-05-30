Вкусно, как вареники, но ничего не надо лепить: готовим особую сладкую пасту с клубникой
30 мая 2024, 16:58Читати новину українською
Источник:tastystories.feed
Если любите сладкие вареники, но не хотите их лепить, попробуйте приготовить пасту с клубникой. Несмотря на то, что такое блюдо может показаться несколько экстравагантным, оно чрезвычайно вкусное.
На приготовление требуется совсем мало времени. Вместо клубники также можно использовать чернику, вишни и тому подобное.
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Макароны с клубникой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 300 граммов макарон фарфале;
– 250 граммов клубники;
– 20 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки маскарпоне или крем-сыра.
Смотрите, как готовить пасту с клубникой: видео
Приготовление:
- Воду доведите до кипения и сварите в ней макароны, согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.
- Соедините клубнику, крем-сыр или маскарпоне, а также ванильный и обычный сахар.
- Макароны выложите в тарелки, добавьте клубнику с сыром и перемешайте.