Вкусно, как вареники, но ничего не надо лепить: готовим особую сладкую пасту с клубникой

30 мая 2024, 16:58
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Источник:

tastystories.feed

Если любите сладкие вареники, но не хотите их лепить, попробуйте приготовить пасту с клубникой. Несмотря на то, что такое блюдо может показаться несколько экстравагантным, оно чрезвычайно вкусное.

На приготовление требуется совсем мало времени. Вместо клубники также можно использовать чернику, вишни и тому подобное.

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Макароны с клубникой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов макарон фарфале;
– 250 граммов клубники;
– 20 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки маскарпоне или крем-сыра.

Смотрите, как готовить пасту с клубникой: видео

Приготовление:

  1. Воду доведите до кипения и сварите в ней макароны, согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  2. Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.
  3. Соедините клубнику, крем-сыр или маскарпоне, а также ванильный и обычный сахар.
  4. Макароны выложите в тарелки, добавьте клубнику с сыром и перемешайте.

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Автор: Ольга Котів