На приготування потрібно зовсім мало часу. Замість полуниці також можна використовувати чорницю, вишні тощо.

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Макарони з полуницею

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Воду доведіть до кипіння і зваріть у ній макарони, згідно з інструкцією на упаковці. Потім відкиньте їх на друшляк, щоб стекла вода.
  2. Полуницю промийте, обсушіть, видаліть плодоніжки та наріжте ягоди шматочками.
  3. З'єднайте полуницю, крем-сир чи маскарпоне, а також ванільний та звичайний цукор.
  4. Макарони викладіть в тарілки, додайте полуницю з сиром та перемішайте.