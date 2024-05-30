На приготовление требуется совсем мало времени. Вместо клубники также можно использовать чернику, вишни и тому подобное.

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Макароны с клубникой

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Воду доведите до кипения и сварите в ней макароны, согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  2. Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.
  3. Соедините клубнику, крем-сыр или маскарпоне, а также ванильный и обычный сахар.
  4. Макароны выложите в тарелки, добавьте клубнику с сыром и перемешайте.