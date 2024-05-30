На приготовление требуется совсем мало времени. Вместо клубники также можно использовать чернику, вишни и тому подобное.
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Макароны с клубникой
- Время: 25 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Воду доведите до кипения и сварите в ней макароны, согласно инструкции на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Клубнику промойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте ягоды кусочками.
- Соедините клубнику, крем-сыр или маскарпоне, а также ванильный и обычный сахар.
- Макароны выложите в тарелки, добавьте клубнику с сыром и перемешайте.