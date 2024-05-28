Бисквит получится очень пышным. Крем придаст невероятной нежности.
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Итальянский клубничный торт
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Для теста яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до пышности. Налейте подсолнечное масло и молоко, продолжая взбивать. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и перемешайте до однородности.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой, вылейте тесто и разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Для начинки молоко налейте в сотейник, добавьте сахар, крахмал, муку и грейте, тщательно взбивая венчиком. Когда масса загустеет, вылейте ее на готовый бисквит.
- Клубнику перебейте блендером в пюре. Вылейте в сотейник, добавьте сахар, воду, крахмал и перемешайте до однородности. Прогревайте ее, все время перемешивая, до густоты.
- Полейте клубничной глазурью торт. Лопаткой равномерно распределите смесь по торту. Сверху посыпьте миндальными хлопьями.