Дмитрий Борисов рассказывает о детских мечтах, об опыте открытия первого ресторана и о выпуске детской книги о ресторанном бизнесе.

Известный украинский ресторатор, бизнесмен Дмитрий Борисов на своей странице в инстаграм поделился с поклонниками детскими воспоминаниями о том, что не мечтал об открытии собственного заведения. В детстве наблюдал, как готовит бабушка, учился готовить сам и обожал собирать друзей и угощать их чем-то вкусным.⁣

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Также поделился опытом об открытии первого собственного ресторана "Барсук" и о всех трудностях, которые возникли.

А когда 11 лет назад я открывал первый ресторан, у меня было очень много вдохновения, детских воспоминаний и, если честно, мало знаний.

Встречал лично каждого гостя и думал над тем, как организовать закупку на завтра.⁣ Я превращал каждую ошибку опыт. И очень много мечтал, – рассказывает Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов совместно с украинским издательством создали книгу для детей о ресторанном бизнесе. В книге ресторатор рассказывает обо всем: от поиска инвестиций, бизнес-модели до планирования кухни и мотивации команды.

Также Борисов отметил, что эти знания будут полезны не только детям, но и взрослым.

Здесь все очень серьезно, очень полезно, но одновременно весело.⁣

Просматриваю содержание и понимаю, что такое "магическое пособие" может быть полезным и взрослым – комментирует Дмитрий Борисов.

Сейчас в сети Семьи ресторанов Дмитрия Борисова уже более 50 заведений в Украине и за ее пределами.

Напомним, Владимир Ярославский рассказал, как за 10 дней открыл ресторан и о трудностях, которые возникли.