В каждой кухне мира есть несколько основных специй, необходимых для приготовления этнического блюда. Однако есть ряд приправ, требующих определенных знаний. Прежде чем применить их в своих рецептах – ознакомьтесь с некоторыми секретами в материале 24 Канала.
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Правила использования специй
Умеренность – главный принцип на кухне. Важно использовать специи так, чтобы усилить вкус и аромат блюда, а не уничтожить его. С количеством легко переборщить. Специи с интенсивным и стойким ароматом, не выветриваемым при длительной варке, добавляют к ингредиентам в начале. К таковым относятся перец горошком, тмин, душистый перец, лавровый лист. Во время приготовления всегда добавляйте сушеные травы в начале, свежие – только в конце.
Специи придают блюдам особый вкус / Фото unsplash
С какими специями следует быть осторожным
Хотя специи обычно используются для улучшения вкуса блюда, важно отметить, что использование специй неправильно или в чрезмерных количествах может испортить общий вкус блюда. Вот несколько примеров:
- Соль. Несмотря на то, что соль является важной приправой, ее чрезмерное использование может превзойти другие вкусы и сделать блюдо излишне соленым.
- Черный перец. Эта приправа придаст блюду теплоту и остроту. Если использовать его чрезмерно, то он может перебить другие вкусы.
- Тмин. Обладает сильным, выразительным вкусом, который может быть непревзойденным, если не использовать его слишком много.
- Мускатный орех. Это согревающая специя, которую часто используют как в сладких, так и в соленых блюдах. Однако он имеет сильный вкус, и чрезмерное использование может сделать блюдо горьким или чрезмерно пряным.
- Корица: Это отличная специя, но ее избыточное количество может сделать вкус блюда слишком сладким.
Помните, что количество специй, которые вы используете в рецепте, зависит от личных предпочтений и конкретного готовящегося блюда. Всегда целесообразно начинать с меньших количеств и корректировать по необходимости, чтобы обеспечить сбалансированный и ароматный результат.