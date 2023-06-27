У кожній кухні світу є кілька основних спецій, які потрібні для приготування етнічної страви. Проте є ряд приправ, які потребують певних знань. Перш ніж застосувати їх у своїх рецептах – ознайомтеся з деякими секретами у матеріалі 24 Каналу.

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Правила використання спецій

Помірність – головний принцип на кухні. Важливо використовувати спеції так, щоб підсилити смак і аромат страви, а не знищити його. З кількістю легко переборщити. Спеції з інтенсивним і стійким ароматом, який не вивітрюється при тривалому варінні, додають до інгредієнтів на початку. До таких відносяться перець горошком, кмин, запашний перець, лавровий лист. Під час приготування завжди додавайте сушені трави на початку, свіжі – лише в кінці.

Спеції надають стравам особливий смак / Фото unsplash

З якими спеціями слід бути обережним

Хоча спеції зазвичай використовуються для покращення смаку страви, важливо зазначити, що використання певних спецій неправильно або в надмірних кількостях може зіпсувати загальний смак страви. Ось кілька прикладів:

Сіль. Попри те, що сіль є важливою приправою, її надмірне використання може перевершити інші смаки та зробити страву надмірно солоною.

Чорний перець. Ця приправа додасть страві теплоти та гостроти. Якщо використовувати його надмірно, він може перебити інші смаки.

Кмин. Має сильний, виразний смак, який може бути неперевершеним, якщо не використовувати його занадто багато.

Мускатний горіх. Це зігріваюча спеція, яку часто використовують як у солодких, так і в солоних стравах. Однак він має сильний смак, і надмірне використання може зробити страву гіркою або надмірно пряною.

Кориця: Це чудова спеція, але її надмірна кількість може зробити смак страви занадто солодкою.

Пам’ятайте, що кількість спецій, які ви використовуєте в рецепті, залежить від особистих уподобань і конкретної страви, яка готується. Завжди доцільно починати з менших кількостей і коригувати за потреби, щоб забезпечити збалансований і ароматний результат.

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