Домашняя томатная паста подходит для супов и соусов, которые так любят дети. Готовя ее своими силами, вы точно будете уверены в питательности блюда.
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Рецепт томатной пасты
- Время: 40 минут
- Порций: на 2 банки по 300 миллилитров
Полезно и аппетитно / Фото unsplash
Приготовление:
- На каждом помидоре сделайте надрез у плодоножки.
- Залейте кипятком овощи и оставьте на несколько секунд.
- Затем очистите от кожуры и нарежьте на произвольные куски.
- Кастрюлю с толстым дном поместите на средний огонь, влейте оливковое и разогрейте.
- Всыпьте в нее измельченный чеснок и остальные ингредиенты.
- Тушите до полной готовности помидоров.
- Помидорный соус взбейте блендером до получения густой массы.
- Пасту разлейте по чистым и предварительно стерилизованным банкам и закупорьте.
- Храните в темном и прохладном месте.
Как лучше приготовить томатную пасту
Секрет состоит в том, чтобы тушить все ингредиенты в оливковом масле или другом жире, пока соус не станет кирпично-красным и не начнет карамелизоваться. Обычно это занимает около 5 минут на среднем огне.
Что сгущает томатную пасту?
Добавление суспензии кукурузного крахмала – это простой способ быстро загустить соус. Просто соедините равные части воды и кукурузного крахмала. Взбейте до однородности и затем вмешайте в соус.