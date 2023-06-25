Домашняя томатная паста подходит для супов и соусов, которые так любят дети. Готовя ее своими силами, вы точно будете уверены в питательности блюда.

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Рецепт томатной пасты

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: на 2 банки по 300 миллилитров

Полезно и аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты :

– примерно 6 – 8 очень спелых помидоров;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– чайная ложка сладкой паприки;

– щепотка соли;

– черный перец по вкусу;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки сушеного базилика;

– 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

На каждом помидоре сделайте надрез у плодоножки.

Залейте кипятком овощи и оставьте на несколько секунд.

Затем очистите от кожуры и нарежьте на произвольные куски.

Кастрюлю с толстым дном поместите на средний огонь, влейте оливковое и разогрейте.

Всыпьте в нее измельченный чеснок и остальные ингредиенты.

Тушите до полной готовности помидоров.

Помидорный соус взбейте блендером до получения густой массы.

Пасту разлейте по чистым и предварительно стерилизованным банкам и закупорьте.

Храните в темном и прохладном месте.

Как лучше приготовить томатную пасту

Секрет состоит в том, чтобы тушить все ингредиенты в оливковом масле или другом жире, пока соус не станет кирпично-красным и не начнет карамелизоваться. Обычно это занимает около 5 минут на среднем огне.

Что сгущает томатную пасту?

Добавление суспензии кукурузного крахмала – это простой способ быстро загустить соус. Просто соедините равные части воды и кукурузного крахмала. Взбейте до однородности и затем вмешайте в соус.