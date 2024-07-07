В 100 раз вкуснее, чем магазинное: простой рецепт домашнего мороженого

7 июля 2024, 20:36
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Источник:

yuliia.senych

Мороженое очень просто сделать дома. Оно будет не только более полезным, но и нереально вкусным.

Вы можете есть такое мороженое самостоятельно или добавить к нему любимые добавки. Например, орешки, соленую карамель, тертый шоколад и тому подобное.

Стоит попробовать Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Домашнее шоколадное мороженое

  • Время: 15 минут + 5 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов сливок 33%;
– 200 граммов сгущенного молока;
– 200 граммов вареного сгущенного молока;
– 100 граммов шоколада;
– 3 столовые ложки какао.

Смотрите, как готовить домашнее мороженое: видео

Приготовление:

  1. Охлажденные сливки взбейте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты.
  2. Далее добавьте вареное сгущенное молоко и растопленный в микроволновке шоколад.
  3. Просейте в смесь какао, перемешайте до сочетания и переложите в форму. Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.
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Автор: Ольга Котів