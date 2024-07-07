Вы можете есть такое мороженое самостоятельно или добавить к нему любимые добавки. Например, орешки, соленую карамель, тертый шоколад и тому подобное.
Стоит попробовать Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
Домашнее шоколадное мороженое
- Время: 15 минут + 5 часов
- Порций: 4
Смотрите, как готовить домашнее мороженое: видео
Приготовление:
- Охлажденные сливки взбейте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты.
- Далее добавьте вареное сгущенное молоко и растопленный в микроволновке шоколад.
- Просейте в смесь какао, перемешайте до сочетания и переложите в форму. Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.