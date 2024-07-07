Вы можете есть такое мороженое самостоятельно или добавить к нему любимые добавки. Например, орешки, соленую карамель, тертый шоколад и тому подобное.

Стоит попробовать Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Домашнее шоколадное мороженое

Время: 15 минут + 5 часов

15 минут + 5 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов сливок 33%;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 200 граммов вареного сгущенного молока;

– 100 граммов шоколада;

– 3 столовые ложки какао.

Смотрите, как готовить домашнее мороженое: видео

Приготовление:

Охлажденные сливки взбейте примерно 10 минут миксером до загустения. Влейте сгущенное молоко и взбивайте еще 1 – 2 минуты. Далее добавьте вареное сгущенное молоко и растопленный в микроволновке шоколад. Просейте в смесь какао, перемешайте до сочетания и переложите в форму. Отправьте в морозилку до загустения примерно на 4 – 5 часов.

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