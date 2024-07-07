Ви можете їсти таке морозиво самостійно чи додати до нього улюблені додатки. Наприклад, горішки, солону карамель, тертий шоколад тощо.

Варто спробувати Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Домашнє шоколадне морозиво

Час: 15 хвилин + 5 годин

15 хвилин + 5 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів вершків 33%;

– 200 грамів згущеного молока;

– 200 грамів вареного згущеного молока;

– 100 грамів шоколаду;

– 3 столові ложки какао.

Дивіться, як готувати домашнє морозиво: відео

Приготування:

Охолоджені вершки збийте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини. Далі додайте варене згущене молоко та розтоплений у мікрохвильовці шоколад. Просійте у суміш какао, перемішайте до поєднання і перекладіть у форму. Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин.

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