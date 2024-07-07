Ви можете їсти таке морозиво самостійно чи додати до нього улюблені додатки. Наприклад, горішки, солону карамель, тертий шоколад тощо.

Варто спробувати Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці

Домашнє шоколадне морозиво

  • Час: 15 хвилин + 5 годин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати домашнє морозиво: відео

Приготування:

  1. Охолоджені вершки збийте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини.
  2. Далі додайте варене згущене молоко та розтоплений у мікрохвильовці шоколад.
  3. Просійте у суміш какао, перемішайте до поєднання і перекладіть у форму. Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин.