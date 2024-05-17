Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого

17 мая 2024, 16:59
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Источник:

Shuba

Вкусное мороженое вполне можно приготовить самостоятельно. Кроме этого, оно будет значительно полезнее, чем магазинное.

Главный ингредиент – творог. Можете выбрать дополнения по своему вкусу – шоколад, орехи, кокосовая стружка и тому подобное.

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Рецепт домашнего мороженого

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов творога с кисломолочным сыром;
– четверть стакана меда;
– 2 столовые ложки арахисовой пасты;
– 2 столовые ложки шоколадной стружки.


Приготовьте мороженое дома / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Положите творог, мед и арахисовую пасту в мощный блендер.
  2. Взбивайте до получения однородной кремовой массы.
  3. Добавьте шоколадную стружку и снова взбейте.
  4. Перелейте смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозилку на 4 – 5 часов.
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Автор: Ольга Котів