Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого
17 мая 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Вкусное мороженое вполне можно приготовить самостоятельно. Кроме этого, оно будет значительно полезнее, чем магазинное.
Главный ингредиент – творог. Можете выбрать дополнения по своему вкусу – шоколад, орехи, кокосовая стружка и тому подобное.
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Рецепт домашнего мороженого
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 450 граммов творога с кисломолочным сыром;
– четверть стакана меда;
– 2 столовые ложки арахисовой пасты;
– 2 столовые ложки шоколадной стружки.
Приготовьте мороженое дома / Фото unsplash
Приготовление:
- Положите творог, мед и арахисовую пасту в мощный блендер.
- Взбивайте до получения однородной кремовой массы.
- Добавьте шоколадную стружку и снова взбейте.
- Перелейте смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозилку на 4 – 5 часов.