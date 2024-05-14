Этот пирог печется не очень трудно. Поэтому его можно делать чуть ли не каждый день.
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Пирог "Лимонник"
- Время: 3 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Для теста разотрите сахар с яйцами и ванильным сахаром. Маргарин растопите и немного охладите.
- С одного лимона снимите цедру. Вымешайте яичную смесь, цедру, маргарин, муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягкое. Накройте его пленкой и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа.
- Далее выньте тесто, раскатайте и вырежьте лепешки. Выпекаем их до золотистого цвета.
- Для крема обрежьте с лимона кожуру. Пропустите 2 очищенные лимоны через мясорубку.
- Воду вскипятите с сахаром. Дайте покипеть 2 – 3 минуты.
- Соедините 2 желтка, измельченные лимоны и крахмал. Немного взбейте и струйкой вылейте полученную смесь к воде. Варите, помешивая, на небольшом огне до загустения.
- Еще теплым кремом перемажьте коржи. Сверху также намажьте кремом и посыпьте крошкой. Для лучшего вкуса оставьте в холодильнике на ночь.