Этот пирог печется не очень трудно. Поэтому его можно делать чуть ли не каждый день.

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Пирог "Лимонник"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 200 граммов маргарина;

– 3 яйца;

– 1 лимон;

– пакетик разрыхлителя для теста;

– 200 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Крем:

– 600 граммов сахара;

– 600 миллилитров воды;

– 2 желтка;

– 1 лимон;

– 3 столовые ложки картофельного крахмала.

Приготовление:

Для теста разотрите сахар с яйцами и ванильным сахаром. Маргарин растопите и немного охладите. С одного лимона снимите цедру. Вымешайте яичную смесь, цедру, маргарин, муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягкое. Накройте его пленкой и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа. Далее выньте тесто, раскатайте и вырежьте лепешки. Выпекаем их до золотистого цвета. Для крема обрежьте с лимона кожуру. Пропустите 2 очищенные лимоны через мясорубку. Воду вскипятите с сахаром. Дайте покипеть 2 – 3 минуты. Соедините 2 желтка, измельченные лимоны и крахмал. Немного взбейте и струйкой вылейте полученную смесь к воде. Варите, помешивая, на небольшом огне до загустения. Еще теплым кремом перемажьте коржи. Сверху также намажьте кремом и посыпьте крошкой. Для лучшего вкуса оставьте в холодильнике на ночь.

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