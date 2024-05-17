Головний інгредієнт – кисломолочний сир. Можете обрати додатки до свого смаку – шоколад, горіхи, кокосова стружка тощо.

Буде смачно Просто тане в роті: рецепт найніжнішого меренгового рулета від Ектора Хіменеса-Браво

Рецепт домашнього морозива

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива
Приготуйте морозиво вдома / Фото unsplash

Приготування:

  1. Покладіть сир, мед і арахісову пасту в потужний блендер.
  2. Збивайте до отримання однорідної кремової маси.
  3. Додайте шоколадну стружку та знову збийте.
  4. Перелийте суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозилку на 4 – 5 годин.