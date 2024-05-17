Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива

Головний інгредієнт – кисломолочний сир. Можете обрати додатки до свого смаку – шоколад, горіхи, кокосова стружка тощо.
Буде смачно Просто тане в роті: рецепт найніжнішого меренгового рулета від Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт домашнього морозива
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготуйте морозиво вдома / Фото unsplash
Приготування:
- Покладіть сир, мед і арахісову пасту в потужний блендер.
- Збивайте до отримання однорідної кремової маси.
- Додайте шоколадну стружку та знову збийте.
- Перелийте суміш у контейнер з кришкою та поставте в морозилку на 4 – 5 годин.