Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого

Главный ингредиент – творог. Можете выбрать дополнения по своему вкусу – шоколад, орехи, кокосовая стружка и тому подобное.
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Рецепт домашнего мороженого
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовьте мороженое дома / Фото unsplash
Приготовление:
- Положите творог, мед и арахисовую пасту в мощный блендер.
- Взбивайте до получения однородной кремовой массы.
- Добавьте шоколадную стружку и снова взбейте.
- Перелейте смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозилку на 4 – 5 часов.