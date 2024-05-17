Главный ингредиент – творог. Можете выбрать дополнения по своему вкусу – шоколад, орехи, кокосовая стружка и тому подобное.

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Рецепт домашнего мороженого

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого
Приготовьте мороженое дома / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Положите творог, мед и арахисовую пасту в мощный блендер.
  2. Взбивайте до получения однородной кремовой массы.
  3. Добавьте шоколадную стружку и снова взбейте.
  4. Перелейте смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозилку на 4 – 5 часов.