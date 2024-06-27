В магазине такого не купишь: готовим роскошный малиновый сорбет за 15 минут

27 июня 2024, 21:59
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Источник:

Shuba

Пожалуй, всем в жару хочется мороженого. Советуем приготовить его самостоятельно, ведь это очень просто и быстро.

Малиновый сорбет будет не только вкусным, но и полезным. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

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Малиновый сорбет с малиной

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов малины;
– 0,5 лимона;
– 80 граммов меда.

Приготовление:

  1. Помойте и переберите малину, удалите плодоножки и обсушите ягоды. С половинки лимона натрите цедру и выжмите сок.
  2. Положите в блендер малину, мед и лимонный сок. Перебивайте ингредиенты, пока не получится однородная масса. Выложите ее в форму и и поставьте в морозилку на 90 минут до полутвердого состояния. В середине заморозки достаньте сорбет из морозильной камеры и перемешайте, чтобы не образовались большие кристаллы льда.
  3. Готовый малиновый сорбет разложите порционно в креманки и посыпьте цедрой лимона.
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Автор: Ольга Котів