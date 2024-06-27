Малиновий сорбет буде не лише смачним, а й корисним. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
Варто спробувати Можна навіть тим, хто на дієті: готуємо неймовірно ніжний полуничний десерт
Малиновий сорбет
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помийте та переберіть малину, видаліть плодоніжки та обсушіть ягоди. З половинки лимона натріть цедру та вичавіть сік.
- Покладіть у блендер малину, мед та лимонний сік. Перебивайте інгредієнти, поки не вийде однорідна маса. Викладіть її у форму і та поставте в морозилку на 90 хвилин до напівтвердого стану. У середині заморозки дістаньте сорбет з морозильної камери та перемішайте, щоб не утворились великі кристали льоду.
- Готовий малиновий сорбет розкладіть порційно у креманки та посипте цедрою лимона.