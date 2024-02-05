Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт
5 февраля 2024, 13:20Читати новину українською
Источник:myroslava_pekariuk
Вкусные ириски есть не только в магазине. Их можно очень просто сделать дома.
Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. Вам точно понравится.
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Рецепт домашних ирисок
- Время: 2 часа
- Порций: 8
– 200 граммов сметаны 20%;
– 200 граммов сахара;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Сахар смешайте со сметаной в кастрюле.
- Поставьте на плиту и доведите, помешивая, до карамельного цвета.
- Выключите огонь и добавьте кусочек холодного масла. Вымешайте до однородности.
- Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до застывания.
- Готовую ириску порежьте на порционные кусочки.