Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь.

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Рецепт кекса "Столичный"

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут.
  2. Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте.
  3. Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза.
  4. Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой.
  5. Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой.
  6. Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу.
  7. Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке.