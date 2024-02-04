Замоченный в коньяке или бренди изюм прекрасно оттеняет сладкое тесто. Традиционно этот кекс украшают сахарной пудрой, однако вы можете использовать и глазурь.
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Рецепт кекса "Столичный"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Изюм залейте коньяком или бренди и оставьте на 30 минут.
- Мягкое масло взбейте миксером. Добавьте сахар, ванильный сахар и снова слегка взбейте.
- Добавьте соль, 1 яйцо и снова взбейте. Остальные яйца добавляйте по одному, взбивая после каждого раза.
- Изюм обсушите, добавьте к яично-масляной массе и перемешайте лопаткой.
- Просейте к массе муку с разрыхлителем и снова быстро перемешайте лопаткой.
- Переложите в смазанную маслом форму и сделайте углубление посередине или по кругу.
- Выпекайте примерно час в разогретой до 175 градусов духовке.