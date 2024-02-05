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Рецепт домашніх ірисок
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Цукор змішайте зі сметаною у каструлі.
- Поставте на плиту та доведіть, помішуючи, до карамельного кольору.
- Вимкніть вогонь та додайте шматочок холодного масла. Вимішайте до однорідності.
- Перелийте масу у форму та поставте у холодильник до застигання.
- Готову іриску поріжте на порційні шматочки.