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Рецепт домашніх ірисок

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Цукор змішайте зі сметаною у каструлі.
  2. Поставте на плиту та доведіть, помішуючи, до карамельного кольору.
  3. Вимкніть вогонь та додайте шматочок холодного масла. Вимішайте до однорідності.
  4. Перелийте масу у форму та поставте у холодильник до застигання.
  5. Готову іриску поріжте на порційні шматочки.