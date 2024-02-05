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Рецепт домашних ирисок

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Сахар смешайте со сметаной в кастрюле.
  2. Поставьте на плиту и доведите, помешивая, до карамельного цвета.
  3. Выключите огонь и добавьте кусочек холодного масла. Вымешайте до однородности.
  4. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до застывания.
  5. Готовую ириску порежьте на порционные кусочки.