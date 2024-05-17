Всего несколько ингредиентов и немного любви: рецепт домашних конфет Рафаэлло

17 мая 2024, 20:57
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Источник:

hectorjimenezbravo

Домашние конфеты на вкус ничем не хуже, чем магазинные. Более того, они принесут только пользу.

Звездный судья “МастерШеф” Эктор Хименер-Браво поделился своим простым и быстрым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Домашние конфеты Рафаэлло

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 220 граммов кокосовой стружки;
– 1 банка сгущенного молока;
– 240 граммов молочного шоколада;
– 50 граммов миндаля.

Смотрите, как готовить домашние конфеты: видео

Приготовление:

  1. Смешайте 200 граммов кокосовой стружки и сгущенное молоко.
  2. Сформируйте шарики, положив внутрь каждой 1 орешек миндаля.
  3. Поставьте конфеты в морозильную камеру на 10 минут.
  4. Покройте шарики шоколадом и присыпьте их стружкой из кокоса.
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Автор: Ольга Котів