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Буде смачно Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива

Домашні цукерки Рафаелло

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати домашні цукерки: відео

Приготування:

  1. Змішайте 200 грамів кокосової стружки та згущене молоко.
  2. Сформуйте кульки, поклавши всередину кожної 1 горішок мигдалю.
  3. Поставте цукерки в морозильну камеру на 10 хвилин.
  4. Покрийте кульки шоколадом і присипте їх стружкою з кокоса.