Зірковий суддя "МастерШеф" Ектор Хіменер-Браво поділився своїм простим і швидким рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
Буде смачно Кулінарний шедевр на вашій кухні: елементарний рецепт домашнього морозива
Домашні цукерки Рафаелло
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати домашні цукерки: відео
Приготування:
- Змішайте 200 грамів кокосової стружки та згущене молоко.
- Сформуйте кульки, поклавши всередину кожної 1 горішок мигдалю.
- Поставте цукерки в морозильну камеру на 10 хвилин.
- Покрийте кульки шоколадом і присипте їх стружкою з кокоса.