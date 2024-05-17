Звездный судья “МастерШеф” Эктор Хименер-Браво поделился своим простым и быстрым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Будет вкусно Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого
Домашние конфеты Рафаэлло
- Время: 20 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Смешайте 200 граммов кокосовой стружки и сгущенное молоко.
- Сформируйте шарики, положив внутрь каждой 1 орешек миндаля.
- Поставьте конфеты в морозильную камеру на 10 минут.
- Покройте шарики шоколадом и присыпьте их стружкой из кокоса.