Звездный судья “МастерШеф” Эктор Хименер-Браво поделился своим простым и быстрым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

Будет вкусно Кулинарный шедевр на вашей кухне: элементарный рецепт домашнего мороженого

Домашние конфеты Рафаэлло

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить домашние конфеты: видео

Приготовление:

  1. Смешайте 200 граммов кокосовой стружки и сгущенное молоко.
  2. Сформируйте шарики, положив внутрь каждой 1 орешек миндаля.
  3. Поставьте конфеты в морозильную камеру на 10 минут.
  4. Покройте шарики шоколадом и присыпьте их стружкой из кокоса.