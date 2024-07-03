Все из-за одной ошибки: почему домашние закрутки могут стать опасными

Домашняя консервация – замечательный способ сохранить продукты на зиму. Такими методами пользовались еще наши бабушки.

Чтобы все закрутки были безопасными для потребления, следует знать несколько правил. Обязательно надо придерживаться рецептов и не пропускать ни одного ингредиента, стерилизовать банки и выбирать только свежие фрукты и овощи.

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Правила безопасной консервации

Прежде всего надо помнить о правильном хранении и подготовке продуктов.

Такие вкусности на зиму / Фото unsplash

– обязательно следует тщательно мыть руки, столешницу и инструменты;– использовать свежие и неповрежденные овощи или фрукты – они также должны быть зрелыми;– приготовить консервы по рецептуре с соответствующим количеством ингредиентов;– стерилизовать следует и банки, и крышки и крышки;– стерилизовать в течение 30 минут или трижды с интервалом в двадцать четыре часа;– плотно закупорьте банки и поставьте вверх дном в темное место;– не забывайте наклеить этикетку с датой создания.

Чистота является ключевой. Прежде чем начать что-то делать, вам нужно очистить рабочую поверхность. Нельзя забывать и о мытье рук – делать это нужно как можно чаще.

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