Все из-за одной ошибки: почему домашние закрутки могут стать опасными
3 июля 2024, 19:57Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Домашняя консервация – замечательный способ сохранить продукты на зиму. Такими методами пользовались еще наши бабушки.
Чтобы все закрутки были безопасными для потребления, следует знать несколько правил. Обязательно надо придерживаться рецептов и не пропускать ни одного ингредиента, стерилизовать банки и выбирать только свежие фрукты и овощи.
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Правила безопасной консервации
Прежде всего надо помнить о правильном хранении и подготовке продуктов.
– обязательно следует тщательно мыть руки, столешницу и инструменты;
– использовать свежие и неповрежденные овощи или фрукты – они также должны быть зрелыми;
– приготовить консервы по рецептуре с соответствующим количеством ингредиентов;
– стерилизовать следует и банки, и крышки и крышки;
– стерилизовать в течение 30 минут или трижды с интервалом в двадцать четыре часа;
– плотно закупорьте банки и поставьте вверх дном в темное место;
– не забывайте наклеить этикетку с датой создания.
Чистота является ключевой. Прежде чем начать что-то делать, вам нужно очистить рабочую поверхность. Нельзя забывать и о мытье рук – делать это нужно как можно чаще.Такая вкуснятина: как приготовить аппетитный гуляш.