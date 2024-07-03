Щоб всі закрутки були безпечними для споживання, слід знати кілька правил. Обов'язково треба дотримуватися рецептів та не пропускати жодного інгредієнта, стерилізувати банки та обирати лише свіжі фрукти та овочі.
До теми Для святкового столу та зустрічі з друзями: простий рецепт вишневої наливки
Правила безпечної консервації
Найперше треба пам'ятати про правильне зберігання і підготовку продуктів.
Така смакота на зиму / Фото unsplash
Чистота є ключовою. Перш ніж почати щось робити, вам потрібно очистити робочу поверхню. Не можна забувати й про миття рук – робити це потрібно якомога частіше.