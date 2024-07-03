Чтобы все закрутки были безопасными для потребления, следует знать несколько правил. Обязательно надо придерживаться рецептов и не пропускать ни одного ингредиента, стерилизовать банки и выбирать только свежие фрукты и овощи.

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Правила безопасной консервации

Прежде всего надо помнить о правильном хранении и подготовке продуктов.

Как приготовить консервы на зимуТакие вкусности на зиму / Фото unsplash

Чистота является ключевой. Прежде чем начать что-то делать, вам нужно очистить рабочую поверхность. Нельзя забывать и о мытье рук – делать это нужно как можно чаще.