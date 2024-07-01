Этот напиток идеально подходит для праздничных застолий или уютных вечеров в кругу друзей и семьи. Простая в приготовлении вишневая наливка станет вашим любимым домашним напитком, который всегда приятно предложить гостям.
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Вишневая наливка
- Время: 45 – 50 дней
- Порций: 3 – 4 литра
Приготовление:
- Засыпьте ягоды в бутыль или другую специальную посуду.
- Подготовьте из воды и сахара сироп: разогрейте ингредиенты в кастрюле так, чтобы сахар полностью разошелся.
- Полученным сиропом залейте вишни в бутыли.
- Венец бутыли завяжите куском чистой марли сложенной в несколько слоев и оставьте бродить дней на 45 – 50 дней.
- Для того, чтобы у наливки был более нежный вкус, варите сироп не из трех килограммов сахара, а из полутора.