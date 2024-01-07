Вы забудете о сладостях с магазина: готовим ароматные желейные рулетики лишь из 2 ингредиентов
7 января 2024, 10:58Читати новину українською
Источник:anny.cooking
Вкусные сладости вполне можно приготовить своими силами. Более того, это совсем не трудно.
Воспользуйтесь этим простым рецептом желейных рулетиков. Вам нужно только 2 ингредиента и немного времени.
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Желейные рулетики
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 2 пачки желе;
– 200 миллилитров воды.
Приготовление:
- Добавьте в желе горячую воду и размешайте до однородности.
- Одно желе охладите до комнатной температуры, а другое тоже охладите, но после этого взбейте миксером до пышной пены в течение 5 минут.
- Объедините жидкое и взбитое желе, вылейте в форму, застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, и поставьте в холодильник на 1 час для стабилизации.
- Выньте, сверните в рулет и зубной нитью нарежьте на кусочки.