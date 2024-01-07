Вы забудете о сладостях с магазина: готовим ароматные желейные рулетики лишь из 2 ингредиентов

7 января 2024, 10:58
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Источник:

anny.cooking

Вкусные сладости вполне можно приготовить своими силами. Более того, это совсем не трудно.

Воспользуйтесь этим простым рецептом желейных рулетиков. Вам нужно только 2 ингредиента и немного времени.

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Желейные рулетики

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 пачки желе;
– 200 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Добавьте в желе горячую воду и размешайте до однородности.
  2. Одно желе охладите до комнатной температуры, а другое тоже охладите, но после этого взбейте миксером до пышной пены в течение 5 минут.
  3. Объедините жидкое и взбитое желе, вылейте в форму, застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, и поставьте в холодильник на 1 час для стабилизации.
  4. Выньте, сверните в рулет и зубной нитью нарежьте на кусочки.
Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашний зефир. Он получится гораздо вкуснее магазинного.
Автор: Ольга Котів