Скористайтеся цим простим рецептом желейних рулетиків. Вам потрібні лише 2 інгредієнти та трохи часу.

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Желейні рулетики

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 пачки желе;

– 200 мілілітрів води.

Приготування:

Додайте до желе гарячу воду та розмішайте до однорідності. Одне желе охолодіть до кімнатної температури, а інше також охолодіть, але після того збийте міксером до пишної піни протягом 5 хвилин. Об'єднайте рідке і збите желе, вилийте у форму, застелену пергаментом і змазану каплею олії, та поставте в холодильник на 1 годину для стабілізації. Вийміть, скрутіть в рулет і зубною ниткою наріжте на шматочки.

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