Скористайтеся цим простим рецептом желейних рулетиків. Вам потрібні лише 2 інгредієнти та трохи часу.
Це дуже смачно Старий бабусин рецепт: готуємо найпопулярніший галицький пляцок "Вишиванка"
Желейні рулетики
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Додайте до желе гарячу воду та розмішайте до однорідності.
- Одне желе охолодіть до кімнатної температури, а інше також охолодіть, але після того збийте міксером до пишної піни протягом 5 хвилин.
- Об'єднайте рідке і збите желе, вилийте у форму, застелену пергаментом і змазану каплею олії, та поставте в холодильник на 1 годину для стабілізації.
- Вийміть, скрутіть в рулет і зубною ниткою наріжте на шматочки.