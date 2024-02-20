Балык можно приготовить дома: этот элементарный рецепт вас удивит
20 февраля 2024, 18:47Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Не обязательно покупать балык в магазине. Домашний получится ничем не хуже.
Такой балык прекрасно подойдет к бутербродам. Также из него можно делать салат, к примеру, Днестр.
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Домашний балык из свинины
- Время: 4 часа + 3 дня
- Порций: 4
– 600 граммов зачищенного филе свинины;
– 0,5 чайной ложки нитритной соли (можно заменить на морскую);
– 0,5 чайной ложки обычной соли;
– горчица по вкусу;
– копченая паприка по вкусу.
Приготовление:
- Мясо без жира натрите солью, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 3 суток. Периодически переворачивайте мясо и сливайте лишнюю жидкость.
- На третий день протрите мясо бумажным полотенцем и натрите горчицей и копченой паприкой.
- Отправьте свинину в духовку на 4 часа – сначала готовьте 3 часа на 80 градусах, а затем час – на 100.