Такой балык прекрасно подойдет к бутербродам. Также из него можно делать салат, к примеру, Днестр.
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Домашний балык из свинины
- Время: 4 часа + 3 дня
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо без жира натрите солью, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 3 суток. Периодически переворачивайте мясо и сливайте лишнюю жидкость.
- На третий день протрите мясо бумажным полотенцем и натрите горчицей и копченой паприкой.
- Отправьте свинину в духовку на 4 часа – сначала готовьте 3 часа на 80 градусах, а затем час – на 100.