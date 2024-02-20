Такой балык прекрасно подойдет к бутербродам. Также из него можно делать салат, к примеру, Днестр.

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Домашний балык из свинины

  • Время: 4 часа + 3 дня
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо без жира натрите солью, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 3 суток. Периодически переворачивайте мясо и сливайте лишнюю жидкость.
  2. На третий день протрите мясо бумажным полотенцем и натрите горчицей и копченой паприкой.
  3. Отправьте свинину в духовку на 4 часа – сначала готовьте 3 часа на 80 градусах, а затем час – на 100.