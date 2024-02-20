Такой балык прекрасно подойдет к бутербродам. Также из него можно делать салат, к примеру, Днестр.

Будет вкусно Как сделать куриное филе мегасочным: шеф раскрыл все ресторанные тайны

Домашний балык из свинины

Время : 4 часа + 3 дня

: 4 часа + 3 дня Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов зачищенного филе свинины;

– 0,5 чайной ложки нитритной соли (можно заменить на морскую);

– 0,5 чайной ложки обычной соли;

– горчица по вкусу;

– копченая паприка по вкусу.

Приготовление:

Мясо без жира натрите солью, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 3 суток. Периодически переворачивайте мясо и сливайте лишнюю жидкость. На третий день протрите мясо бумажным полотенцем и натрите горчицей и копченой паприкой. Отправьте свинину в духовку на 4 часа – сначала готовьте 3 часа на 80 градусах, а затем час – на 100.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю.