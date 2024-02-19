Попробуйте замариновать курочку перед приготовлением. Так филе получится намного вкуснее.
Будет вкусно Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге
Как приготовить куриное филе
- Время: 40 минут + 5 – 7 часов
- Порций: 4
Приготовление:
- В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровые листья, розмарин и тимьян.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. После этого полностью охладите рассол.
- Залейте курицу процеженным рассолом и оставьте ее на 5 – 7 часов.
- После этого вытащите филе и обсушите его.
- Готовьте на сковороде с растительным маслом. Обжарьте курицу до приятной корочки до готовности и подавайте с любимым гарниром.