Попробуйте замариновать курочку перед приготовлением. Так филе получится намного вкуснее.

Будет вкусно Вы будете готовить ее не раз: рецепт идеальной запеканки, от которой все будут в восторге

Как приготовить куриное филе

  • Время: 40 минут + 5 – 7 часов
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровые листья, розмарин и тимьян.
  2. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. После этого полностью охладите рассол.
  3. Залейте курицу процеженным рассолом и оставьте ее на 5 – 7 часов.
  4. После этого вытащите филе и обсушите его.
  5. Готовьте на сковороде с растительным маслом. Обжарьте курицу до приятной корочки до готовности и подавайте с любимым гарниром.