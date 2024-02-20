Такий балик чудово підійде до канапок. Також з нього можна робити салат, до прикладу, Дністер.

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Домашній балик зі свинини

Час : 4 години + 3 дні

: 4 години + 3 дні Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів зачищеного філе свинини;

– 0,5 чайної ложки нітритної солі (можна замінити на морську);

– 0,5 чайної ложки звичайної солі;

– гірчиця до смаку;

– копчена паприка до смаку.

Приготування:

М'ясо без жиру натріть сіллю, загорніть у плівку і відправте в холодильник на 3 доби. Періодично перевертайте м'ясо та зливайте зайву рідину. На третій день протріть м'ясо паперовим рушником та натріть гірчицею та копченою паприкою. Відправте свинину в духовку на 4 години – спочатку готуйте 3 години на 80 градусах, а потім годину – на 100.

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