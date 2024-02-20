Такий балик чудово підійде до канапок. Також з нього можна робити салат, до прикладу, Дністер.

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Домашній балик зі свинини

  • Час: 4 години + 3 дні
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо без жиру натріть сіллю, загорніть у плівку і відправте в холодильник на 3 доби. Періодично перевертайте м'ясо та зливайте зайву рідину.
  2. На третій день протріть м'ясо паперовим рушником та натріть гірчицею та копченою паприкою.
  3. Відправте свинину в духовку на 4 години – спочатку готуйте 3 години на 80 градусах, а потім годину – на 100.