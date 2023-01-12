Смак домашнього молочного кефіру дещо кислуватий, дещо нагадує звичний питний йогурт. Його головна особливість – кремовість та легка "шипучість".

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Для його приготування знадобляться молочні кефірні зерна, які продаються у вигляді сухих білих гранул. Їх можна використовувати багато разів, тож придбавши їх раз, ви зможете готувати домашній кефір хоч кожного дня.

Рецепт домашнього молочного кефіру

Час: 5 хвилин + 24 години для ферментації

Порцій: 1

Готуємо кефір вдома / Фото Absolutely Flavorful

Інгредієнти:

1 чайна ложка кефірних молочних зерен ;

1 склянка сирого або незбираного молока.

Приготування: