Смак домашнього молочного кефіру дещо кислуватий, дещо нагадує звичний питний йогурт. Його головна особливість – кремовість та легка "шипучість".

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Для його приготування знадобляться молочні кефірні зерна, які продаються у вигляді сухих білих гранул. Їх можна використовувати багато разів, тож придбавши їх раз, ви зможете готувати домашній кефір хоч кожного дня.

Рецепт домашнього молочного кефіру

Час: 5 хвилин + 24 години для ферментації

Порцій: 1

Готуємо кефір вдома / Фото Absolutely Flavorful

Інгредієнти:

  • 1 чайна ложка кефірних молочних зерен;
  • 1 склянка сирого або незбираного молока.

Приготування:

  1. Розмішуємо кефірні зерна з молоком у півлітровій банці. Накриваємо тонкою тканиною або папером, закріплюємо гумкою.
  2. Ставимо банку у темне тепле місце та залишаємо бродити на 24 години. Якщо температура нижче 20 градусів – процес бродіння може зайняти 2 дні.
  3. Після процесу бродіння кефір повинен мати чіткі шари.
  4. Проціджуємо рідину за допомогою дрібного ситечка або марлі.
  5. Проціджений кефір переливаємо у банку, щільно закриваємо та залишаємо у холодильнику на 10 днів.
  6. Кефірні зерна можна використовувати повторно.