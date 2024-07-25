Вы больше не будете покупать его в магазине: готовим кетчуп из кабачков по рецепту Лилии Цвит

25 июля 2024, 21:30
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Лилия Цвит

Домашний кетчуп получается даже вкуснее, чем магазинный. Кроме этого, его очень просто готовить.

Известная кулинарка Лилия Цвит поделилась своим проверенным рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Домашний кетчуп из кабачков

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма кабачков;
– 450 граммов лука;
– 200 граммов свеклы;
– 6 зубчиков чеснока;
– 200 граммов сахара;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 500 миллилитров томатной пасты;
– 1 лавровый лист;
– 3 соцветия гвоздики;
– 3 чайные ложки душистого перца горошком;
– 3 чайные ложки соли;
– 0,5 чайной ложки перца чили;
– треть чайной ложки копченой паприки;
– треть чайной ложки кориандра.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кубиком, переложите в большую кастрюлю, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Тем временем нарежьте свеклу и лук кубиком, а чеснок пропустите через пресс.
  3. Отцедите кабачки, добавьте лук, свеклу и перемешайте. Тушите под крышкой 15 минут.
  4. Добавьте сахар, лавровый лист, душистый перец, гвоздику и все специи. Перемешайте и тушите еще 15 минут.
  5. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и томатную пасту. Готовьте еще 15 минут.
  6. Выньте лавровые листья, а овощную массу взбейте блендером. Налейте уксус, перемешайте и тушите 15 минут.
  7. Разлейте кетчуп по банкам, накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с водой 10 минут после закипания. Закройте герметично и дайте остыть.

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Автор: Ольга Котів