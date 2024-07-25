Кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кабачки вкусно и быстро. Такое блюдо точно понравится всем.

Стоит попробовать Всего 10 минут – и готово: готовим малосольные огурцы по рецепту Ярославского

Кабачки "Пятиминутка"

  • Время: 5 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте слайсами, полукольцами или небольшими брусочками. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
  2. Переложите кабачки в зип-пакет, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок, оливковое масло.
  3. Закройте пакет и хорошо потрясите несколько минут. Маринованные кабачки можно есть уже через 5 – 10 минут.