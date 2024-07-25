Кулинар Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить кабачки вкусно и быстро. Такое блюдо точно понравится всем.
Стоит попробовать Всего 10 минут – и готово: готовим малосольные огурцы по рецепту Ярославского
Кабачки "Пятиминутка"
- Время: 5 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Кабачки нарежьте слайсами, полукольцами или небольшими брусочками. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
- Переложите кабачки в зип-пакет, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок, оливковое масло.
- Закройте пакет и хорошо потрясите несколько минут. Маринованные кабачки можно есть уже через 5 – 10 минут.