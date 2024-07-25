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Буде смачно Кабачки "П'ятихвилинка": ідеальний рецепт Тетяни Літвінової
Домашній кетчуп з кабачків
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Кабачки наріжте кубиком, перекладіть у велику каструлю, посоліть, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Тим часом наріжте буряк і цибулю кубиком, а часник пропустіть через прес.
- Відцідіть кабачки, додайте цибулю, буряк і перемішайте. Тушкуйте під кришкою 15 хвилин.
- Додайте цукор, лаврове листя, духмяний перець, гвоздику і всі спеції. Перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.
- Додайте пропущений через прес часник і томатну пасту. Готуйте ще 15 хвилин.
- Вийміть лаврове листя, а овочеву масу збийте блендером. Налийте оцет, перемішайте і тушкуйте 15 хвилин.
- Розлийте кетчуп по банках, накрийте кришками та стерилізуйте в каструлі з водою 10 хвилин після закипання. Закрийте герметично і дайте охолонути.