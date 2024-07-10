Такого в магазине не купишь: как сделать фантастический домашний квас из бородинского хлеба
10 июля 2024, 21:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Домашний квас невероятно хорошо освежает в жару. Из бородинского хлеба он получается самым вкусным.
Нужные ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома. Поэтому советуем обязательно воплотить этот простой рецепт в жизнь.
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Домашний квас
- Время: 40 минут
- Порций: 10
– 8 литров воды;
– 60 граммов прессованных дрожжей;
– 250 граммов сахара;
– 700 граммов бородинского хлеба;
– 70 граммов изюма.
Приготовление:
- Нарежьте хлеб и высушите его в духовке.
- Вскипятите воду, добавьте сахар и хлеб, выключите огонь и дайте остыть.
- Зачерпните из кастрюли теплой воды, разбавьте в ней дрожжи, добавьте в кастрюлю и перемешайте.
- Накройте кастрюлю марлей и дайте квасу "побродить" 35 часов.
- После этого процедите квас, разлейте по банкам, засыпьте изюм, прикройте банки блюдцами и поставьте еще на 24 часа в холодное место.
- Снова процедите квас и подавайте.