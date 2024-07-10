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Молодой картофель со сливками
- Время: 1 час
- Порций: 4
Смотрите, как готовить молодой картофель со сливками: видео
Приготовление:
- Картофель отварите до готовности в подсоленной воде с добавлением черного перца и лаврового листа.
- Для заправки лук измельчите и поджарьте на масле до легкого золотистого цвета. К луку добавьте сливки, измельченные чеснок и укроп. Тушите 7 – 10 минут.
- Заправьте картофель зажаркой. Хорошо перемешайте и добавляем еще укропа.