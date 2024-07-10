Потрібні інгредієнти, ймовірно, вже є у вас вдома. Тож радимо обов'язково втілити цей простий рецепт в життя.

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Домашній квас

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 8 літрів води;

– 60 грамів пресованих дріжджів;

– 250 грамів цукру;

– 700 грамів бородинського хліба;

– 70 грамів родзинок.

Приготування:

Наріжте хліб та висушіть його у духовці. Закип'ятіть воду, додайте цукор і хліб, вимкніть вогонь і дайте охолонути. Зачерпніть з каструлі теплої води, розбавте в ній дріжджі, додайте в каструлю і перемішайте. Накрийте каструлю марлею і дайте квасу "побродити" 35 годин. Після цього процідіть квас, розлийте по банках, засипте родзинки, прикрийте банки блюдцями та поставте ще на 24 години у холодне місце. Знову процідіть квас та подавайте.

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