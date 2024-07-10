Потрібні інгредієнти, ймовірно, вже є у вас вдома. Тож радимо обов'язково втілити цей простий рецепт в життя.
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Домашній квас
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Наріжте хліб та висушіть його у духовці.
- Закип'ятіть воду, додайте цукор і хліб, вимкніть вогонь і дайте охолонути.
- Зачерпніть з каструлі теплої води, розбавте в ній дріжджі, додайте в каструлю і перемішайте.
- Накрийте каструлю марлею і дайте квасу "побродити" 35 годин.
- Після цього процідіть квас, розлийте по банках, засипте родзинки, прикрийте банки блюдцями та поставте ще на 24 години у холодне місце.
- Знову процідіть квас та подавайте.