Попробуйте приготовить вкусный напиток по этому пошаговому рецепту. Он всегда удается всегда удается.
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Рецепт домашнего кваса
- Время: 2,5 суток
- Порций: 4
Приготовление:
- Вскипятите воду, после чего охладите ее до комнатной температуры.
- Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов. Готовые сухарики должны быть темного цвета. Охладите их до комнатной температуры.
- Добавьте сухари в воду. Также туда можно положить хлебную жмых, оставшуюся после предварительного приготовления кваса. Всыпьте сахар и лимонную кислоту.
- Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте.
- Процедите квас через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления.
- Разлейте квас в бутылки, но не наливайте полные, чтобы он, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.