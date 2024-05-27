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Рецепт домашнего кваса

Время : 2,5 суток

: 2,5 суток Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 200 граммов ржаного хлеба;

– 5 граммов прессованных дрожжей;

– 100 граммов сахара;

– 0,5 грамма лимонной кислоты.

Приготовление:

Вскипятите воду, после чего охладите ее до комнатной температуры. Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов. Готовые сухарики должны быть темного цвета. Охладите их до комнатной температуры. Добавьте сухари в воду. Также туда можно положить хлебную жмых, оставшуюся после предварительного приготовления кваса. Всыпьте сахар и лимонную кислоту. Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте. Процедите квас через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления. Разлейте квас в бутылки, но не наливайте полные, чтобы он, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

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