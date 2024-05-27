Для этих улиток даже не надо замешивать тесто. Для них надо только купить готовое фило.

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Улитки с вишнями

  • Время: 50 минут
  • Порций: 6

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Приготовление:

  1. Листы теста фило предварительно разморозьте
  2. Замороженные вишни переложите в кастрюлю с толстым дном и добавьте сахар и корицу. На маленьком огне подогрейте вишни, чтобы они растаяли. Добавьте крахмал и варите до загустения, постоянно помешивая.
  3. Каждый лист смажьте растопленным сливочным маслом. Охлажденную начинку выложите на один край листа и закрутите в рулет. Сформируйте улитки. Хвостики спрячьте под низ.
  4. Сверху смажьте желтком, присыпьте сахаром и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут.