Спробуйте приготувати смачний напій за цим покроковим рецептом. Він завжди вдається.

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Рецепт домашнього квасу

  • Час: 2,5 доби
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Закип’ятіть воду, після чого охолодіть її до кімнатної температури.
  2. Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів. Готові сухарики мають бути темного кольору. Охолодіть їх до кімнатної температури.
  3. Додайте сухарі у воду. Також тужи можна покласти хлібний жмих, що лишився після попереднього приготування квасу. Всипте цукор і лимонну кислоту.
  4. Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та залиште на ніч у прохолодному місці.
  5. Процідіть квас крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування.
  6. Розлийте квас у пляшки, але не наливайте повні, щоб він, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.