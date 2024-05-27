Спробуйте приготувати смачний напій за цим покроковим рецептом. Він завжди вдається.

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Рецепт домашнього квасу

Час : 2,5 доби

: 2,5 доби Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 200 грамів житнього хліба;

– 5 грамів пресованих дріжджів;

– 100 грамів цукру;

– 0,5 грама лимонної кислоти.

Приготування:

Закип’ятіть воду, після чого охолодіть її до кімнатної температури. Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів. Готові сухарики мають бути темного кольору. Охолодіть їх до кімнатної температури. Додайте сухарі у воду. Також тужи можна покласти хлібний жмих, що лишився після попереднього приготування квасу. Всипте цукор і лимонну кислоту. Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та залиште на ніч у прохолодному місці. Процідіть квас крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування. Розлийте квас у пляшки, але не наливайте повні, щоб він, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.

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