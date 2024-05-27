То, что надо в жару: элементарный рецепт домашнего кваса из черного хлеба

27 мая 2024, 18:59
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Источник:

Андрей Клюс

Домашний квас прекрасно утоляет жару. Кроме того, он очень просто готовится.

Попробуйте приготовить вкусный напиток по этому пошаговому рецепту. Он всегда удается.

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Рецепт домашнего кваса

  • Время: 2,5 суток
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– 200 граммов ржаного хлеба;
– 5 граммов прессованных дрожжей;
– 100 граммов сахара;
– 0,5 грамма лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, после чего охладите ее до комнатной температуры.
  2. Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов. Готовые сухарики должны быть темного цвета. Охладите их до комнатной температуры.
  3. Добавьте сухари в воду. Также туда можно положить хлебный жмых, оставшийся после предыдущего приготовления кваса. Всыпьте сахар и лимонную кислоту.
  4. Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте.
  5. Процедите квас через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебный жмых оставьте для следующего приготовления.
  6. Разлейте квас в бутылки, но не наливайте полные, чтобы он, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

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Автор: Ольга Котів