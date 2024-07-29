Ничто так не утоляет жажду: готовим сказочный квас из темного хлеба

29 июля 2024, 17:52
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Источник:

Yuliia.senych

Идеальный квас можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужны лишь самые простые ингредиенты.

Такой квас прекрасно будет утолять жажду. Обязательно попробуйте – вам понравится.

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Хлебный квас

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов темного хлеба;
– 15 – 20 изюминок;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 130 граммов сахара;
– 3 литра воды;
– 3 столовые ложки карамелизированного сахара для цвета.

Смотрите, как готовить квас: видео

Приготовление:

  1. Темный хлеб запеките в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.
  2. Для красивого янтарного цвета сахар всыпьте в сотейник и проварите до момента карамелизации. После этого осторожно влейте 50 миллилитров воды и снимите с огня.
  3. В 3-литровую банку выложите хлеб, изюм, сахар и дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой.
  4. Оставьте в теплом месте на одни сутки, накрыв квас резиновой варежкой или марлей. Готовый напиток процедите через сито или марлю и, не доливая 4 – 5 сантиметров до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.

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Автор: Ольга Котів