Ничто так не утоляет жажду: готовим сказочный квас из темного хлеба
29 июля 2024, 17:52Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Идеальный квас можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужны лишь самые простые ингредиенты.
Такой квас прекрасно будет утолять жажду. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Хлебный квас
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 350 граммов темного хлеба;
– 15 – 20 изюминок;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 130 граммов сахара;
– 3 литра воды;
– 3 столовые ложки карамелизированного сахара для цвета.
Смотрите, как готовить квас: видео
Приготовление:
- Темный хлеб запеките в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут.
- Для красивого янтарного цвета сахар всыпьте в сотейник и проварите до момента карамелизации. После этого осторожно влейте 50 миллилитров воды и снимите с огня.
- В 3-литровую банку выложите хлеб, изюм, сахар и дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой.
- Оставьте в теплом месте на одни сутки, накрыв квас резиновой варежкой или марлей. Готовый напиток процедите через сито или марлю и, не доливая 4 – 5 сантиметров до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.