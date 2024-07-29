Такий квас чудово тамуватиме спрагу. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Хлібний квас
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- Темний хліб запечіть у духовці при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин.
- Для гарного янтарного кольору цукор всипте в сотейник і проваріть до моменту карамелізації. Після цього обережно влийте 50 мілілітрів води та зніміть з вогню.
- У 3-літрову банку викладіть хліб, родзинки, цукор і дріжджі. Залийте карамельним сиропом і кип'яченою водою.
- Залиште в теплому місці на одну добу, накривши квас гумовою рукавицею або марлею. Готовий напій процідіть через сито або марлю і, не доливаючи 4 – 5 сантиметрів до країв пляшки, залиште в холодильнику охолоджуватись.